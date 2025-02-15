Опубликовано 15 февраля 2025, 21:451 мин.
Мексика начала угрожать судом Google из-за смены названия «Мексиканского залива»На «Американский»
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум раскритиковала компанию Google за изменение названия Мексиканского залива на Американский залив на картах Google для пользователей в США. Она призвала компанию отменить это решение и предупредила, что в противном случае страна может обратиться в суд.
Google внесла изменения на основании решения администрации президента США Дональда Трампа. Однако Шейнбаум утверждает, что международно признанным названием является Мексиканский залив, а США могут вводить изменения только в своих водах, на расстоянии до 22 морских миль от своего побережья.
Для пользователей в Мексике название залива остается неизменным. Пользователи за пределами США и Мексики видят на Google Maps оба названия. Несмотря на предыдущие жалобы Мексики, Google пока никак не отреагировал на них.