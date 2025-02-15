Мексика начала угрожать судом Google из-за смены названия «Мексиканского залива»

Google внесла изменения на основании решения администрации президента США Дональда Трампа. Однако Шейнбаум утверждает, что международно признанным названием является Мексиканский залив, а США могут вводить изменения только в своих водах, на расстоянии до 22 морских миль от своего побережья.

Для пользователей в Мексике название залива остается неизменным. Пользователи за пределами США и Мексики видят на Google Maps оба названия. Несмотря на предыдущие жалобы Мексики, Google пока никак не отреагировал на них.