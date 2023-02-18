Мелочь, а приятно: Google обновила приложение с картами

Теперь же этот устаревший дизайн заменен на динамический фон, который использует размытую версию оригинального изображения. Также помимо прочего немного изменилось расположение кнопок и их цвет. Как сообщает 9to5Google, они обнаружили новую функцию в последней версии приложения на Android, а на iOS – нет. Скорее всего обновление заглянет туда чуть позже.