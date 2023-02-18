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14:35, 18 февраля 2023
1 мин.

Мелочь, а приятно: Google обновила приложение с картами

Смотреть фотографии стало приятнее

Google Maps получила небольшую доработку интерфейса при просмотре фотографий. Раньше загруженные пользователем горизонтальные фотографии при вертикальном просмотре отображались на черном фоне.

Мелочь, а приятно: Google обновила приложение с картами

Фото: Unsplash

Теперь же этот устаревший дизайн заменен на динамический фон, который использует размытую версию оригинального изображения. Также помимо прочего немного изменилось расположение кнопок и их цвет. Как сообщает 9to5Google, они обнаружили новую функцию в последней версии приложения на Android, а на iOS – нет. Скорее всего обновление заглянет туда чуть позже.

Мелочь, а приятно: Google обновила приложение с картами

Armando M Gonzalez / Google Maps

Ранее старший вице-президент Google и глава подразделения Google Search Прабхакар Рагхаван предупредил пользователей о необходимости перепроверки информации, получаемой от чат-ботов, работающих на искусственном интеллекте. Порой у них бывают “галлюцинации”.

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