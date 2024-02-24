Мелочь, а приятно: обновление драйверов Nvidia теперь не требует входа

Кроме того, новое приложение упрощает оптимизацию производительности игр. В приложении также представлены улучшения внутриигрового оверлея Nvidia, позволяющие пользователям получать доступ к показателям производительности, регулировать настройки и пользоваться обновленным интерфейсом. Кроме того, обновления драйверов теперь сопровождаются подробной информацией об изменениях, что избавляет от необходимости просматривать внешние примечания к выпуску.

Однако Nvidia приняла ряд стратегических решений по оптимизации функциональности приложения, отказавшись от таких функций, как трансляции Twitch и YouTube, а также от некоторых возможностей обмена информацией. Несмотря на это, компания уверяет пользователей, что эти функции использовались недостаточно, а их удаление способствует улучшению отзывчивости, сокращению времени установки и уменьшению использования дискового пространства.