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Приложения
Опубликовано 24 февраля 2024, 09:45
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Мелочь, а приятно: обновление драйверов Nvidia теперь не требует входа

И другие нововведения фирменного приложения
Nvidia выпустила публичную бета-версию своего нового приложения для Windows. Оно объединяет функции трех ранее отдельных приложений — Nvidia Control Panel, GeForce Experience и RTX Experience — в единую комплексную платформу. И добавляет интересные функции.

Одной из отличительных особенностей нового приложения является бесшовный процесс обновления драйверов, который больше не требует от пользователей входа в учетную запись Nvidia. Такой упрощенный подход гарантирует, что пользователи смогут легко обновлять драйверы GPU без лишних действий.

Мелочь, а приятно: обновление драйверов Nvidia теперь не требует входа
© Kevin Purdy / Ars Technica

Кроме того, новое приложение упрощает оптимизацию производительности игр. В приложении также представлены улучшения внутриигрового оверлея Nvidia, позволяющие пользователям получать доступ к показателям производительности, регулировать настройки и пользоваться обновленным интерфейсом. Кроме того, обновления драйверов теперь сопровождаются подробной информацией об изменениях, что избавляет от необходимости просматривать внешние примечания к выпуску.

Однако Nvidia приняла ряд стратегических решений по оптимизации функциональности приложения, отказавшись от таких функций, как трансляции Twitch и YouTube, а также от некоторых возможностей обмена информацией. Несмотря на это, компания уверяет пользователей, что эти функции использовались недостаточно, а их удаление способствует улучшению отзывчивости, сокращению времени установки и уменьшению использования дискового пространства.

Источник:Ars Technica
Автор:Максим Многословный
Теги:
#NVIDIA
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#приложение
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#WINDOWS