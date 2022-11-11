Mem переосмыслит приложения с заметками и не только. Спасибо искусственному интеллекту

Пока что Mem - это в основном приложение для ведения заметок. Оно работает молниеносно и намеренно скудно - в основном это просто временная шкала всех mem (так компания называет отдельные заметки), которые вы когда-либо создавали или просматривали, с несколькими простыми способами их категоризации и организации. В приложении есть задачи и теги, но это не полноценный менеджер проектов. Но в приложении уже есть несколько признаков того, куда движется Mem: инструмент под названием Writer, который действительно может генерировать информацию для вас, основываясь как на своих знаниях о публичном интернете, так и на вашей личной информации. Функции искусственного интеллекта, которые обобщают для вас темы твитов. Боковая панель, которая автоматически отображает мемы, связанные с тем, над чем вы работаете.

Звучит интригующе, и чем-то напоминает тематику метавселенных (если вы спросите меня).