Mem переосмыслит приложения с заметками и не только. Спасибо искусственному интеллекту

Mem переосмыслит приложения с заметками и не только. Спасибо искусственному интеллектуИнтересно будет взглянуть на финальный проект
У Кевина Муди и Денниса Сюй была большая идея изменить способ перемещения личной информации пользователей по интернету, объединив все их данные в единый инструмент, который действительно мог бы работать на них. Теперь они занимаются разработкой приложения, которое описывают как “поисковая строка Google, но для всей непубличной информации", - говорит Сюй. "По каждой частице информации, имеющей к вам уникальное отношение".
Они признавали, что в начале это было похоже на приложения для заметок, но они продолжали совершенствовать подход, чтобы сделать нечто большее. В какой-то момент их приложение собирались назвать NSFW, потом оно называлось Supernote. Но они остановились на названии "Mem". В любом случае, “это не приложение для ведения заметок”. Это, скорее, протокол для частной информации, способ собрать все, что для вас важно - вашу электронную почту, события календаря, подтверждения авиакомпаний, записи встреч, идею, которая пришла вам в голову сегодня утром в поезде - и затем автоматически организовать и осмыслить все это. Что еще более важно, он должен использовать передовой искусственный интеллект, чтобы вернуть вам всю эту информацию в нужное время и в нужном месте.
Пример работы приложения
Mem
Пока что Mem - это в основном приложение для ведения заметок. Оно работает молниеносно и намеренно скудно - в основном это просто временная шкала всех mem (так компания называет отдельные заметки), которые вы когда-либо создавали или просматривали, с несколькими простыми способами их категоризации и организации. В приложении есть задачи и теги, но это не полноценный менеджер проектов. Но в приложении уже есть несколько признаков того, куда движется Mem: инструмент под названием Writer, который действительно может генерировать информацию для вас, основываясь как на своих знаниях о публичном интернете, так и на вашей личной информации. Функции искусственного интеллекта, которые обобщают для вас темы твитов. Боковая панель, которая автоматически отображает мемы, связанные с тем, над чем вы работаете.
Звучит интригующе, и чем-то напоминает тематику метавселенных (если вы спросите меня).