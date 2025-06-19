Опубликовано 19 июня 2025, 15:301 мин.
Менделеевский университет создал фирменный аромат для российской ОС«МСВСфера»
В Менделеевском университете представили уникальный аромат, созданный специально для отечественной операционной системы «МСВСфера». Над проектом работали ученые кафедры химико-фармацевтических и косметических технологий университета совместно с «Инферит ОС» и парфюмерным брендом VDOHNI.
© Инферит ОС
Новый запах — это не просто аромат, а “символ технологического лидерства, надежности и инноваций”. В его основе — свежие цитрусовые ноты, сочетание специй, древесно-амбровые оттенки и легкий металлический акцент.
Аромат будет использоваться на различных мероприятиях и в демозонах компании, а также добавляться в технику «Инферит» с помощью специальных ароматических стикеров.
Менделеевский университет открыт для дальнейшего сотрудничества и готов создавать уникальные ароматы для других продуктов.