Менделеевский университет создал фирменный аромат для российской ОС

Новый запах — это не просто аромат, а “символ технологического лидерства, надежности и инноваций”. В его основе — свежие цитрусовые ноты, сочетание специй, древесно-амбровые оттенки и легкий металлический акцент.

Аромат будет использоваться на различных мероприятиях и в демозонах компании, а также добавляться в технику «Инферит» с помощью специальных ароматических стикеров.

Менделеевский университет открыт для дальнейшего сотрудничества и готов создавать уникальные ароматы для других продуктов.