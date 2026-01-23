Менеджер паролей 1Password научился распознавать фишинговые сайты

Сейчас мошенники с помощью ИИ создают очень правдободобные копии страниц входа в банки, соцсети и другие сервисы. Человек может не заметить подвоха и ввести свои данные, после чего они попадут к злоумышленникам.

Новая функция в расширениях и приложениях 1Password работает так: если вы зашли на сайт, адрес которого не совпадает с сохранённым в менеджере паролей, автоматическое заполнение логина и пароля блокируется. Если же вы попытаетесь вставить пароль вручную, появится чёткое предупреждение о возможной опасности.

Для частных пользователей эта защита включена по умолчанию.