Мессенджер Discord опроверг связь с убийством политического активиста

Резонансное дело
Платформа Discord заявила, что не имеет отношения к обсуждению преступления подозреваемым в убийстве политического активиста Чарли Кирка. Ранее правоохранительные органы упомянули Discord на пресс-конференции, а правые политики и инфлюенсеры утверждали, что платформа якобы способствует «радикализации» молодых людей.
В своем заявлении Discord отметил, что не обнаружил доказательств того, что подозреваемый планировал преступление или распространял призывы к насилию на платформе. По словам вице-президента по безопасности Джуда Хоффмана, сообщения, на которые ссылались СМИ, на самом деле были перепиской соседа Робинсона с другом после стрельбы, где он пересказывал содержание заметки, оставленной подозреваемым в другом месте.

Ранее губернатор Юты Спенсер Кокс сообщил, что следователи изучали сообщения Робинсона в Discord, якобы содержащие шутки о стрельбе. Однако Discord уточнил, что это были не сообщения самого Робинсона, а рассказ соседа о его словах.

После инцидента платформа удалила аккаунт Робинсона за нарушение политики поведения вне платформы. Discord подчеркнул, что категорически осуждает любое насилие, включая политическое, и сотрудничает с правоохранительными органами.

