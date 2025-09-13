Мессенджер Discord опроверг связь с убийством политического активиста

В своем заявлении Discord отметил, что не обнаружил доказательств того, что подозреваемый планировал преступление или распространял призывы к насилию на платформе. По словам вице-президента по безопасности Джуда Хоффмана, сообщения, на которые ссылались СМИ, на самом деле были перепиской соседа Робинсона с другом после стрельбы, где он пересказывал содержание заметки, оставленной подозреваемым в другом месте.

Ранее губернатор Юты Спенсер Кокс сообщил, что следователи изучали сообщения Робинсона в Discord, якобы содержащие шутки о стрельбе. Однако Discord уточнил, что это были не сообщения самого Робинсона, а рассказ соседа о его словах.

После инцидента платформа удалила аккаунт Робинсона за нарушение политики поведения вне платформы. Discord подчеркнул, что категорически осуждает любое насилие, включая политическое, и сотрудничает с правоохранительными органами.