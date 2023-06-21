Мессенджер для геймеров Discord превратится в магазин

Чтобы облегчить продажу файлов, Discord также тестирует функцию под названием «Магазин сервера», где пользователи могут просматривать и приобретать эти цифровые продукты.

Discord также проводит бета-тестирование нового типа каналов под названием «Медиа-каналы». Эти каналы предназначены для обмена видео, фотографиями и файлами, предоставляя сообществам более организованный способ отделить визуальный контент от текстового чата.