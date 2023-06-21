Мессенджер для геймеров Discord превратится в магазин

Мессенджер для геймеров Discord превратится в магазинВсем хочется заработать побольше
Discord вводит новую функцию под названием «Downloadables» (Загружаемые материалы), чтобы помочь людям монетизировать свои сообщества. Теперь цифровые продукты, такие как электронные книги, руководства по играм или обои для компьютера или смартфона, можно будет продавать через приложение. Компания планирует начать экспериментировать с Downloadables в ближайшие месяцы.
Чтобы облегчить продажу файлов, Discord также тестирует функцию под названием «Магазин сервера», где пользователи могут просматривать и приобретать эти цифровые продукты.
Discord также проводит бета-тестирование нового типа каналов под названием «Медиа-каналы». Эти каналы предназначены для обмена видео, фотографиями и файлами, предоставляя сообществам более организованный способ отделить визуальный контент от текстового чата.