Мессенджер для протестов: в Бразилии Telegram резко обошёл WhatsApp по скачиваниям

14:09, 10 января 2023
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Мессенджер для протестов: в Бразилии Telegram резко обошёл WhatsApp по скачиваниямТам бушуют сторонники Болсонару
В Бразилии сейчас идут протесты сторонников бывшего президента Бразилии Болсонару. В выходные они штурмовали президентский дворец и Конгресс. На фоне этого Telegram в стране обогнал WhatsApp по количеству установок на iOS.
Фото: Unsplash
Telegram занял первое место в категории социальных платформ в Бразилии. Также мессенджер обходил WhatsApp 2 и 4 января. Журналисты связывают повышенный интерес к мессенджеру Павла Дурова с протестами.
Интересно, что в марте 2022 года Telegram в Бразилии блокировали из-за распространения дезинформации о выборах. Вскоре его разблокировали.