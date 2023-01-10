Мессенджер для протестов: в Бразилии Telegram резко обошёл WhatsApp по скачиваниям

Telegram занял первое место в категории социальных платформ в Бразилии. Также мессенджер обходил WhatsApp 2 и 4 января. Журналисты связывают повышенный интерес к мессенджеру Павла Дурова с протестами.

Интересно, что в марте 2022 года Telegram в Бразилии блокировали из-за распространения дезинформации о выборах. Вскоре его разблокировали.