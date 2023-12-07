Мессенджер Facebook* только сейчас решил шифровать по умолчанию все чаты и звонки

Мессенджер Facebook* только сейчас решил шифровать по умолчанию все чаты и звонкиРаньше было только в частных чатах
Facebook* объявил, что в обновлении Messenger, которое выйдет в ближайшие недели, будет включено сквозное шифрование по умолчанию для всех чатов и звонков. Это означает, что только отправитель и получатель сообщения смогут его прочитать или прослушать.
© Ferra.ru / Kandinsky 3
Ранее сквозное шифрование было доступно только для частных чатов в Messenger. Однако теперь оно будет включено для всех чатов, включая групповые чаты, чаты с ботами и даже чаты с неизвестными людьми.
Сквозное шифрование - это технология, которая защищает данные от доступа третьих лиц. В случае Messenger это означает, что даже сотрудники Facebook* не смогут прочитать ваши сообщения или прослушать ваши звонки. Это изменение, что очевидно, делает Messenger более безопасным и надежным для пользователей, которые хотят защитить свою частную жизнь.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена