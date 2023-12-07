Мессенджер Facebook* только сейчас решил шифровать по умолчанию все чаты и звонки

Ранее сквозное шифрование было доступно только для частных чатов в Messenger. Однако теперь оно будет включено для всех чатов, включая групповые чаты, чаты с ботами и даже чаты с неизвестными людьми.

Сквозное шифрование - это технология, которая защищает данные от доступа третьих лиц. В случае Messenger это означает, что даже сотрудники Facebook* не смогут прочитать ваши сообщения или прослушать ваши звонки. Это изменение, что очевидно, делает Messenger более безопасным и надежным для пользователей, которые хотят защитить свою частную жизнь.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена