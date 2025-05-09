Мессенджер Google получит функцию «удалить у каждого»

Пользователи могут удалить сообщение в течение 15 минут после отправки, нажав и удерживая его, а затем выбрав «Удалить для всех». Вместо сообщения появится уведомление «Сообщение удалено автором». Однако, если получатель использует старую версию приложения, он всё ещё может видеть удалённый текст.

Функция работает только в RCS-чатах и недоступна для традиционных SMS. Пользователи должны обновить приложение до последней бета-версии через Google Play и включить RCS в настройках.