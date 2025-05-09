Опубликовано 09 мая 2025, 20:291 мин.
Мессенджер Google получит функцию «удалить у каждого»В бета-версии
Google Messages начал развертывание функции «удалить у каждого» в бета-версии приложения, сообщает Android Authority. Эта долгожданная возможность позволяет, как не сложно догадаться, пользователям удалять отправленные сообщения в чатах RCS (Rich Communication Services — современная альтернатива SMS с поддержкой мультимедиа и шифрования) для всех участников беседы. Функция уже доступна некоторым бета-тестерам и должна скоро появиться в стабильной версии.
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Пользователи могут удалить сообщение в течение 15 минут после отправки, нажав и удерживая его, а затем выбрав «Удалить для всех». Вместо сообщения появится уведомление «Сообщение удалено автором». Однако, если получатель использует старую версию приложения, он всё ещё может видеть удалённый текст.
Функция работает только в RCS-чатах и недоступна для традиционных SMS. Пользователи должны обновить приложение до последней бета-версии через Google Play и включить RCS в настройках.