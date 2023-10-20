Мессенджер Google упростил подключение веб-версии

В настоящее время для использования веб-версии Google Messages необходимо открыть меню приложения «Сопряжение устройств» на телефоне и отсканировать QR-код на компьютере. Однако в новой бета-версии приложения Google Messages разрабатывается более удобный способ сопряжения.

В новом меню появилась кнопка «Переход на сопряжение с учетной записью Google». Этот новый метод позволяет пользователям входить в веб-приложении Messages под той же учетной записью Google для сопряжения устройств. Кроме того, для подтверждения сопряжения теперь необходимо нажать на соответствующий эмодзи.

Хотя этот метод может показаться менее простым, чем вход в учетную запись Google, он обеспечивает дополнительный уровень защиты сообщений. В случае сбоя сопряжения Google оперативно предупредит вас о необходимости проверить незнакомые устройства, вошедшие в вашу учетную запись.