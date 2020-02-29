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Сегодня 19:49

Мессенджер крупнейшей соцсети ждёт масштабное обновление

Messenger от Facebook
Сетевые источники сообщили, что мессенджер крупнейшей соцсети Facebook ждёт масштабное обновление. Пока только для iOS.

Разработчики хотят упростить опыт взаимодействия для пользователей, сделать фокус на «историях» и друзьях. Кроме того, команда Facebook намерена отказаться от стратегии развития чат-ботов.

Сообщается, что новый Messenger лишится раздела «Discover», в котором можно было найти чат-ботов, а также получить простой доступ к различным брендам и играм. Эти опции не уберут из мессенджера окончательно, но скроют их. Игры и чат-боты всё ещё будут доступны пользователям: нужно лишь воспользоваться поисковой строкой или QR-кодами.

Новый дизайн Messenger будет иметь две вкладки снизу: «People» («Люди») и «Chats» («Диалоги»). В последнем разделе будут показывать все активные чаты, а в первом — друзей, которые находятся онлайн, а также их «сторис».

Приложение уже начало постепенно получать обновление.