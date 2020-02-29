Мессенджер крупнейшей соцсети ждёт масштабное обновление

Разработчики хотят упростить опыт взаимодействия для пользователей, сделать фокус на «историях» и друзьях. Кроме того, команда Facebook намерена отказаться от стратегии развития чат-ботов.

Сообщается, что новый Messenger лишится раздела «Discover», в котором можно было найти чат-ботов, а также получить простой доступ к различным брендам и играм. Эти опции не уберут из мессенджера окончательно, но скроют их. Игры и чат-боты всё ещё будут доступны пользователям: нужно лишь воспользоваться поисковой строкой или QR-кодами.

Новый дизайн Messenger будет иметь две вкладки снизу: «People» («Люди») и «Chats» («Диалоги»). В последнем разделе будут показывать все активные чаты, а в первом — друзей, которые находятся онлайн, а также их «сторис».

Приложение уже начало постепенно получать обновление.