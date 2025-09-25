Мессенджер Max подвергся информационной атаке, заявили в ИРИ

«Не секрет, что Max стал мишенью в довольно серьезной атаке информационной, гиператаке… Естественно, есть попытки с этим бороться. Чего стоят одни публикации в западной прессе, что, мол, во всем мире мессенджеры ничего не считывают, а в России запущен Max, который якобы все считывает. Ну, вот, где смеяться в этом месте? До сих пор не понимаю», — отметил Гореславский.

Гендиректор АНО «Диалог» Владимир Табак добавил, что с июля было выявлено 27 фейков о работе платформы, суммарный охват которых составил 228 миллионов просмотров. Многие из этих сообщений распространяли нарратив о якобы тотальном контроле спецслужб.

В компаниях, стоящих за мессенджером, продолжают работать над выявлением и нейтрализацией дезинформации.