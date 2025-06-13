Мессенджер Max включили в реестр российского программного обеспечения

Опубликовано 13 июня 2025, 23:471 мин.
Мессенджер Max включили в реестр российского программного обеспеченияМессенджер Max «признан» российским
Мессенджер Max включён в реестр российского программного обеспечения, пишет ТАСС. Это подтверждают данные официального реестра, где запись появилась 6 июня. Правообладателем Max указана компания «Коммуникационная платформа», которая входит в VK.
Ожидается, что Max станет универсальным приложением с возможностью не только общения, но и доступа к государственным и коммерческим услугам. Источники СМИ, близкие к VK, ранее сообщали, что при успешной интеграции с госуслугами мессенджер может стать российским аналогом китайского WeChat.
Бета-версия Max должна выйти на iOS и Android уже этой осенью.
Ранее, в Госдуме обсуждали законопроект о создании в России многофункционального цифрового сервиса. Он должен обеспечить безопасную и доверенную среду для общения, звонков и получения различных услуг через одно приложение. Max может стать основой для такого сервиса.