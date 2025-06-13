Мессенджер Max включили в реестр российского программного обеспечения

Ожидается, что Max станет универсальным приложением с возможностью не только общения, но и доступа к государственным и коммерческим услугам. Источники СМИ, близкие к VK, ранее сообщали, что при успешной интеграции с госуслугами мессенджер может стать российским аналогом китайского WeChat.

Бета-версия Max должна выйти на iOS и Android уже этой осенью.

Ранее, в Госдуме обсуждали законопроект о создании в России многофункционального цифрового сервиса. Он должен обеспечить безопасную и доверенную среду для общения, звонков и получения различных услуг через одно приложение. Max может стать основой для такого сервиса.