Мессенджер от создателей Amazon стал местом обмена фото у педофилов США

Эксперты считают, что Amazon делает слишком мало для решения проблемы. NBC News изучила судебные документы по 72 делам, связанным с сексуальным насилием над детьми или детской порнографией, в которых ответчик предположительно использовал Wickr. Почти по каждому рассмотренному судебному преследованию был вынесен обвинительный приговор, за исключением тех, которые всё ещё находятся в стадии рассмотрения.

Отмечается, что почти ни в одной из уголовных жалоб не было уведомления о сотрудничестве с самой Wickr. Было лишь несколько случаев, когда мессенджер был юридически вынужден предоставить информацию через ордер на обыск. В США считают, что Wickr необходимо сделать больше для выявления случаев обмена порнографическими фотографиями детей.