Мессенджер Samsung научился сам украшать сообщения большим эмодзи

Обновление пока доступно только в Южной Корее. Суть функции проста: к отправленному сообщению автоматически добавляется смайл, подходящий по смыслу текста. Например, если вы пишете что-то весёлое, в «пузырьке» может появиться улыбающийся смайлик.

В Google Messages есть похожая возможность в виде реакций, но там эмодзи нужно выбирать вручную. У Samsung же они подбираются автоматически.

Функция уже работает на смартфонах серии Galaxy S25. О том, появится ли она на других моделях, пока информации нет.