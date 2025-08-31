Мессенджер Samsung научился сам украшать сообщения большим эмодзи

Опубликовано 31 августа 2025, 13:301 мин.
Мессенджер Samsung научился сам украшать сообщения большим эмодзиЗадаёт тон всей ком… переписке
Samsung продолжает развивать собственное приложение Messages, хотя в начале года компания собиралась отказаться от него в пользу Google Messages. Теперь пользователи получили новую функцию под названием Bubble Emoji.
© @herjy6372
Обновление пока доступно только в Южной Корее. Суть функции проста: к отправленному сообщению автоматически добавляется смайл, подходящий по смыслу текста. Например, если вы пишете что-то весёлое, в «пузырьке» может появиться улыбающийся смайлик.
В Google Messages есть похожая возможность в виде реакций, но там эмодзи нужно выбирать вручную. У Samsung же они подбираются автоматически.
Функция уже работает на смартфонах серии Galaxy S25. О том, появится ли она на других моделях, пока информации нет.