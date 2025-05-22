Мессенджер Signal не позволит функции Microsoft Recall сохранять переписки

Microsoft Recall — новая функция Windows 11, предназначенная для компьютеров с поддержкой Copilot+ и специальным ИИ-чипом (NPU). Recall автоматически делает регулярные снимки экрана пользователя, анализирует их с помощью искусственного интеллекта и позволяет по запросу находить нужную информацию из истории действий на компьютере — будь то документы, сайты, изображения или переписки.

Signal решил обезопасить пользователей и заблокировать такую возможность для своего приложения на компьютерах с Windows. В России, кстати, мессенджер заблокирован.

Тем временем, с 19 по 22 мая проходила ежегодная конференция разработчиков Microsoft Build 2025. Там компания рассказала о новых технологиях, включая развитие искусственного интеллекта и улучшения в Windows 11.