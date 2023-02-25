Мессенджер Signal отказывается подчиняться закону об ослаблении шифрования

"Мы бы абсолютно точно ушли из любой страны, если бы выбор стоял между тем, чтобы остаться в стране и подорвать строгие обещания о конфиденциальности, которые мы даем людям, полагающимся на нас", - сказала Ars Technica генеральный директор Signal Мередит Уиттакер. "Великобритания не является исключением".

Согласно одному из положений законопроекта о безопасности в Интернете, поставщикам услуг запрещается предоставлять информацию, которая "зашифрована так, что ее не может понять (британский телекоммуникационный регулятор, – прим. ред.) Ofcom, или выпускает документ, который зашифрован так, что Ofcom не может понять содержащуюся в нем информацию".

Положения законопроекта направлены на сквозное шифрование (только отправитель и получатель сообщения имеют доступ к человекочитаемой форме контента). Сквозное шифрование является главным преимуществом Signal. Им же, кстати, обладает Telegram.