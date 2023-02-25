Мессенджер Signal отказывается подчиняться закону об ослаблении шифрования

Мессенджер Signal отказывается подчиняться закону об ослаблении шифрованияВплоть до ухода из страны
Создатели защищенного мессенджера Signal готовы покинуть Великобританию, если страна потребует разработчиков приложений для обмена сообщений изменить свои продукты, ослабив защиту данных пользователей. Страна объясняет свою инициативу защитой детей.
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"Мы бы абсолютно точно ушли из любой страны, если бы выбор стоял между тем, чтобы остаться в стране и подорвать строгие обещания о конфиденциальности, которые мы даем людям, полагающимся на нас", - сказала Ars Technica генеральный директор Signal Мередит Уиттакер. "Великобритания не является исключением".
Согласно одному из положений законопроекта о безопасности в Интернете, поставщикам услуг запрещается предоставлять информацию, которая "зашифрована так, что ее не может понять (британский телекоммуникационный регулятор, – прим. ред.) Ofcom, или выпускает документ, который зашифрован так, что Ofcom не может понять содержащуюся в нем информацию".
Положения законопроекта направлены на сквозное шифрование (только отправитель и получатель сообщения имеют доступ к человекочитаемой форме контента). Сквозное шифрование является главным преимуществом Signal. Им же, кстати, обладает Telegram.