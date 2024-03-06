Мессенджер Signal убрал доступ к номеру телефона и ввел имена пользователей

Так, в Signal появились никнеймы, которые функционируют совершенно отдельно от телефонных номеров. Вы можете создавать, изменять и удалять так называемые имена пользователей в любое время.

Но Signal делает еще один шаг, не храня имена пользователей напрямую. Вместо этого они используют криптографический хэш — по сути, уникальный, нечитаемый код, который действует как отпечаток пальца для вашего имени пользователя. Благодаря этому Signal никогда не узнает ваш никнейм и не сможет поделиться им даже по требованию правоохранительных органов.

«Мы — единственная платформа для обмена сообщениями, которая по умолчанию не знает имен пользователей», — объясняет Джош Лунд, старший технолог Signal.

Кроме того, Signal не хранит историю прошлых никнеймов, что значительно усложняет задачу правоохранительных органов по розыску пользователей только на этой основе.