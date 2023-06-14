Мессенджер Slack удалит русский язык со своей платформы

Пользователи по-прежнему смогут общаться друг с другом на предпочитаемом языке или использовать браузерные инструменты перевода для понимания интерфейса Slack. Поддержка русского языка была введена в мессенджере только в прошлом году 30 июня 2021 года.

В марте этого года пользователи из России сообщили об удалении своих рабочих пространств в Slack. Позже сама компания подтвердила введение ограничений для российских пользователей.

Такие «радикальные» изменения в сервисах и языковой поддержке Slack для российских пользователей создали некоторые проблемы и неопределенность для тех, кто полагается на платформу в России.