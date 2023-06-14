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13:30, 14 июня 2023
1 мин.

Мессенджер Slack удалит русский язык со своей платформы

Но писать на нем вы сможете

Salesforce, материнская компания популярного корпоративного мессенджера Slack, год назад объявила, что больше не будет предоставлять услуги клиентам в России. И вот недавно стало известно, что мессенджер прекратит поддержку русского языка на своей платформе.

Пользователи по-прежнему смогут общаться друг с другом на предпочитаемом языке или использовать браузерные инструменты перевода для понимания интерфейса Slack. Поддержка русского языка была введена в мессенджере только в прошлом году 30 июня 2021 года.

В марте этого года пользователи из России сообщили об удалении своих рабочих пространств в Slack. Позже сама компания подтвердила введение ограничений для российских пользователей.

Такие «радикальные» изменения в сервисах и языковой поддержке Slack для российских пользователей создали некоторые проблемы и неопределенность для тех, кто полагается на платформу в России.

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