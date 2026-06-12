«Мессенджер» внутри YouTube стал доступен шире

Чат позволяет обмениваться обычными видео, Shorts и прямыми эфирами. Обсуждать тоже можно. Чтобы начать разговор, нужно отправить человеку специальную ссылку-приглашение через любой другой мессенджер. Ссылка действует 7 дней. После перехода по ссылке человек должен нажать «Разрешить сообщения».

Чат доступен только пользователям старше 18 лет. Все сообщения и ссылки на видео (кроме скрытых) проверяются ботом. Можно удалять отправленные сообщения, блокировать собеседников и жаловаться на переписку.

Сейчас функция уже работает в США, Великобритании, Бразилии и Сингапуре.