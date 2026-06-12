«Мессенджер» внутри YouTube стал доступен шире

Опубликовано 12 июня 2026, 08:221 мин.
«Мессенджер» внутри YouTube стал доступен ширеОбщаться можно только по приглашениям
У YouTube в тестовом формате есть функция личных сообщений. Она начала тестироваться в прошлом году, а теперь стала доступна большему числу пользователей.
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Чат позволяет обмениваться обычными видео, Shorts и прямыми эфирами. Обсуждать тоже можно. Чтобы начать разговор, нужно отправить человеку специальную ссылку-приглашение через любой другой мессенджер. Ссылка действует 7 дней. После перехода по ссылке человек должен нажать «Разрешить сообщения».
Чат доступен только пользователям старше 18 лет. Все сообщения и ссылки на видео (кроме скрытых) проверяются ботом. Можно удалять отправленные сообщения, блокировать собеседников и жаловаться на переписку.
Сейчас функция уже работает в США, Великобритании, Бразилии и Сингапуре.
Источник:9to5google
Автор:Максим Многословный
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