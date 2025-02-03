Месяцы в день: ИИ ускорил разработку силовых агрегатов электромобилей

Система работает с использованием искусственного интеллекта для тестирования и уточнения сотен тысяч вариантов дизайна ключевых компонентов, таких как силовая электроника, электродвигатель и трансмиссия. При этом учитываются такие факторы, как стоимость, эффективность и свободное пространство в автомобиле. Вместо того чтобы инженеры вручную выполняли сложные расчеты, OPED автоматизирует этот процесс.

Ключевым преимуществом OPED является его гибкость — он может быть адаптирован для оптимизации целых автомобильных платформ, снижая производственные затраты за счет выявления общих компонентов в разных моделях.

Кроме того, программное обеспечение теперь учитывает влияние производства и выбросов на окружающую среду.