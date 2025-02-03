Месяцы в день: ИИ ускорил разработку силовых агрегатов электромобилей

Опубликовано 03 февраля 2025, 06:001 мин.
Месяцы в день: ИИ ускорил разработку силовых агрегатов электромобилейРекордно
Исследователи из Грацкого технологического университета (TU Graz) разработали систему на основе искусственного интеллекта, которая значительно сокращает время, необходимое для проектирования силовых агрегатов электромобилей. Традиционно этот процесс занимает месяцы, но программное обеспечение OPED позволяет оптимизировать конструкцию всего за один день.
Система работает с использованием искусственного интеллекта для тестирования и уточнения сотен тысяч вариантов дизайна ключевых компонентов, таких как силовая электроника, электродвигатель и трансмиссия. При этом учитываются такие факторы, как стоимость, эффективность и свободное пространство в автомобиле. Вместо того чтобы инженеры вручную выполняли сложные расчеты, OPED автоматизирует этот процесс.
Ключевым преимуществом OPED является его гибкость — он может быть адаптирован для оптимизации целых автомобильных платформ, снижая производственные затраты за счет выявления общих компонентов в разных моделях.
Кроме того, программное обеспечение теперь учитывает влияние производства и выбросов на окружающую среду.
Источник:Graz University of Technology
Автор:Максим Многословный