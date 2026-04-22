Meta* будет следить за каждым кликом и нажатием клавиш сотрудников ради ИИ

Опубликовано 22 апреля 2026, 13:491 мин.
Meta* будет следить за каждым кликом и нажатием клавиш сотрудников ради ИИЧтобы обучать свой ИИ
Meta* (владелец Facebook* и Instagram*, напомним) начала устанавливать на рабочие компьютеры сотрудников программу, что отслеживает движения мыши, нажатия клавиш и записывает происходящее на экране. На этих данных будут обучать ИИ.
Система называется Model Capability Initiative*. По задумке Meta*, пишут СМИ, ИИ-помощники компании «пока плохо справляются с простыми для человека действиями». Например, выбирать пункты из выпадающих меню или использовать сочетания клавиш на клавиатуре. Чтобы научить ИИ этим вещам, нужны «реальные примеры работы людей».
Руководство якобы уверяет, что собранные данные не будут использоваться для «оценки эффективности сотрудников». А сам процесс позиционируется как возможность «помочь моделям становиться лучше, просто выполняя свою обычную работу».
Работникам, кстати, за такое не доплачивают.
*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена