Meta* (Facebook*, Instagram*) оштрафуют за слабую защиту детей в соцсетях

Опубликовано 30 апреля 2026, 18:301 мин.
Meta* (Facebook*, Instagram*) оштрафуют за слабую защиту детей в соцсетяхВ ЕС
Европейский союз считает, что Meta* недостаточно защищает детей на своих платформах — Facebook* и Instagram*. По данным Европейской комиссии, компания может нарушать правила нового закона о цифровых услугах (DSA).
По правилам Meta*, пользоваться соцсетями можно только с 13 лет. Однако, как выяснилось, дети младше этого возраста «всё равно легко создают аккаунты». Можно просто указать любой возраст при регистрации. Кроме того, пожаловаться на такой аккаунт сложно — процесс «слишком запутанный». В Еврокомиссии также заявляют, что Meta* неправильно оценивает риски для детей.
Регуляторы требуют от Meta* улучшить систему проверки возраста и быстрее удалять аккаунты несовершеннолетних. Если компания не внесёт изменения, ей грозит штраф — до 6% от годовой мировой выручки.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена