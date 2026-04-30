Meta* (Facebook*, Instagram*) оштрафуют за слабую защиту детей в соцсетях

По правилам Meta*, пользоваться соцсетями можно только с 13 лет. Однако, как выяснилось, дети младше этого возраста «всё равно легко создают аккаунты». Можно просто указать любой возраст при регистрации. Кроме того, пожаловаться на такой аккаунт сложно — процесс «слишком запутанный». В Еврокомиссии также заявляют, что Meta* неправильно оценивает риски для детей.

Регуляторы требуют от Meta* улучшить систему проверки возраста и быстрее удалять аккаунты несовершеннолетних. Если компания не внесёт изменения, ей грозит штраф — до 6% от годовой мировой выручки.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена