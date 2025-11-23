Meta* игнорировала опасности для детей и не блокировала преступников

Meta* игнорировала опасности для детей и не блокировала преступниковКомпания позволяла нарушителям месяцами оставаться в сети
СМИ пишут, что аккаунт, связанный с домогательствами, вполне мог нарушить правила до 16 раз, прежде чем его блокировали. В иске участвуют более 1800 человек — подростки, родители, школы и прокуроры нескольких штатов.
Авторы иска утверждают, что Meta*, Snapchat и YouTube ставили рост аудитории выше безопасности детей. Хотя Meta* заявляет о внедрении защитных функций для подростков, документы содержат несколько ключевых обвинений:
-
Слабая система модерации контента.
-
Скрытие внутренних исследований о негативном влиянии соцсетей на подростков.
-
Отказ сделать подростковые аккаунты приватными, чтобы не потерять пользователей.
-
Попытки привлечь детей младше 13 лет, несмотря на законодательный запрет.
-
Отклонение улучшений безопасности, если они могли снизить прибыль или активность.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена