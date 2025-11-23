Приложения
Meta* игнорировала опасности для детей и не блокировала преступников

Компания позволяла нарушителям месяцами оставаться в сети
В недавно опубликованных материалах суда Калифорнии Meta* обвиняют в том, что компания годами закрывала глаза на «угрозы для несовершеннолетних пользователей своих платформ». В документах говорится, что руководство знало о массовых случаях домогательств, распространении «вредного контента» и «опасном влиянии соцсетей на психику подростков», но почти ничего не предпринимало.
СМИ пишут, что аккаунт, связанный с домогательствами, вполне мог нарушить правила до 16 раз, прежде чем его блокировали. В иске участвуют более 1800 человек — подростки, родители, школы и прокуроры нескольких штатов.

Авторы иска утверждают, что Meta*, Snapchat и YouTube ставили рост аудитории выше безопасности детей. Хотя Meta* заявляет о внедрении защитных функций для подростков, документы содержат несколько ключевых обвинений:

  • Слабая система модерации контента.

  • Скрытие внутренних исследований о негативном влиянии соцсетей на подростков.

  • Отказ сделать подростковые аккаунты приватными, чтобы не потерять пользователей.

  • Попытки привлечь детей младше 13 лет, несмотря на законодательный запрет.

  • Отклонение улучшений безопасности, если они могли снизить прибыль или активность.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена