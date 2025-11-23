Meta* игнорировала опасности для детей и не блокировала преступников

СМИ пишут, что аккаунт, связанный с домогательствами, вполне мог нарушить правила до 16 раз, прежде чем его блокировали. В иске участвуют более 1800 человек — подростки, родители, школы и прокуроры нескольких штатов.

Авторы иска утверждают, что Meta*, Snapchat и YouTube ставили рост аудитории выше безопасности детей. Хотя Meta* заявляет о внедрении защитных функций для подростков, документы содержат несколько ключевых обвинений:

Слабая система модерации контента.

Скрытие внутренних исследований о негативном влиянии соцсетей на подростков.

Отказ сделать подростковые аккаунты приватными, чтобы не потерять пользователей.

Попытки привлечь детей младше 13 лет, несмотря на законодательный запрет.

Отклонение улучшений безопасности, если они могли снизить прибыль или активность.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена