Meta* хотела купить ИИ-поисковик Perplexity, но вложила $14,3 млрд в Scale AI

Этот шаг — часть более широкой стратегии Meta* по усилению своих позиций в сфере искусственного интеллекта, где она конкурирует с OpenAI и Google. По данным СМИ, глава Meta* Марк Цукерберг активно нанимает лучших специалистов в ИИ и готов платить огромные бонусы.

Ранее в этом году Meta* также пыталась купить стартап Safe Superintelligence, стоимость которого оценивалась в $ 32 млрд. Его основатель Даниэль Гросс и экс-глава GitHub Нэт Фридман теперь тоже работают в Meta*.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена