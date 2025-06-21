Meta* хотела купить ИИ-поисковик Perplexity, но вложила $14,3 млрд в Scale AI

Опубликовано 21 июня 2025, 22:491 мин.
Meta* хотела купить ИИ-поисковик Perplexity, но вложила $14,3 млрд в Scale AIПрибрала Scale AI
Meta* вела переговоры о покупке стартапа Perplexity AI, но сделка не состоялась. Источники сообщили СМИ, что стороны сами отказались от сделки: по одной версии — по обоюдному согласию, по другой — Perplexity ушла первой. Позже Meta* вложила $ 14,3 млрд в Scale AI, получив 49% долю, но без права голоса. В рамках сделки основатель Scale Александр Ванг и несколько сотрудников присоединятся к Meta*.
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Этот шаг — часть более широкой стратегии Meta* по усилению своих позиций в сфере искусственного интеллекта, где она конкурирует с OpenAI и Google. По данным СМИ, глава Meta* Марк Цукерберг активно нанимает лучших специалистов в ИИ и готов платить огромные бонусы.
Ранее в этом году Meta* также пыталась купить стартап Safe Superintelligence, стоимость которого оценивалась в $ 32 млрд. Его основатель Даниэль Гросс и экс-глава GitHub Нэт Фридман теперь тоже работают в Meta*.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена