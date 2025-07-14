Meta* купила стартап по клонированию голосов

Все сотрудники PlayAI уже на следующей неделе присоединятся к Meta* и будут работать под руководством Йохана Шалквика — бывшего руководителя проектов по голосовому ИИ в Google.

Технология PlayAI позволяет копировать голос человека и создавать реалистичные голосовые модели, которые можно использовать в приложениях, на сайтах и по телефону. В Meta* считают, что разработки стартапа отлично дополнят её собственные ИИ-продукты.

Сумма сделки не разглашается.

Компания активно инвестирует в развитие искусственного интеллекта. Ранее Meta* вложила $ 14,3 миллиарда в стартап Scale AI и наняла его основателя Александра Ванга для создания собственной лаборатории «суперинтеллекта». Кроме того, Meta* активно переманивает специалистов от конкурентов — OpenAI, Google и даже Apple.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена