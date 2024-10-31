Meta начала продвигать свою ИИ-модель в правительство

Хотя *Meta уточнила, что ее партнерство с Государственным департаментом США и Министерством образования страны является некоммерческим, степень использования правительством и конкретные цели остаются неясными.

Цукерберг также намекнул на разработку Llama 4, обещая «значительные достижения» в возможностях и производительности.

Meta, ранее известная какFacebook, — это одна из крупнейших технологических компаний в мире, основанная Марком Цукербергом и его сокурсниками в 2004 году. В октябре 2021 года Facebook был переименован вMeta как часть стратегии по переходу к новым технологиям, включая метавселенную. Meta, если вы не забыли, управляет несколькими популярными платформами, включаяFacebook, *Instagram,*WhatsApp и *Oculus.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена