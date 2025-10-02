Meta* начнёт использовать чаты с ИИ для показа рекламы

Опубликовано 02 октября 2025, 19:101 мин.
Meta* начнёт использовать чаты с ИИ для показа рекламыВаши или нет
Meta* объявила об изменении политики конфиденциальности, которое затронет всех пользователей её сервисов. С 16 декабря компания будет анализировать содержание разговоров с Meta AI* — как текстовых, так и голосовых. На основе этих данных будут подбираться рекомендации и реклама в Facebook*, Instagram* и WhatsApp*.
Пример, который приводит Meta*: если вы общаетесь с ИИ о походах, то позже можете увидеть посты друзей о туристических маршрутах, группы по теме или рекламу обуви для хайкинга.
Отказаться от использования этой функции нельзя, однако настройки рекламы и контента останутся доступными, как и раньше. При этом Meta* обещает не использовать для рекламы обсуждения религии, политики, здоровья, расовой или этнической принадлежности, философских взглядов и профсоюзной активности.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена