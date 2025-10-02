Meta* начнёт использовать чаты с ИИ для показа рекламы

Пример, который приводит Meta*: если вы общаетесь с ИИ о походах, то позже можете увидеть посты друзей о туристических маршрутах, группы по теме или рекламу обуви для хайкинга.

Отказаться от использования этой функции нельзя, однако настройки рекламы и контента останутся доступными, как и раньше. При этом Meta* обещает не использовать для рекламы обсуждения религии, политики, здоровья, расовой или этнической принадлежности, философских взглядов и профсоюзной активности.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена