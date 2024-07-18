Meta* не будет выпускать будущие мультимодальные ИИ-модели в ЕС

Эти модели, способные обрабатывать видео, аудио, изображения и текст, планировалось интегрировать в различные продукты, включая смартфоны и смарт-очки Meta Ray-Ban*.

Решение означает, что европейские компании не смогут использовать эти мультимодальные модели, несмотря на их выпуск под открытой лицензией. Более того, оно может ограничить возможности компаний, не входящих в ЕС, предлагать соответствующие продукты и услуги на территории Европы.

Meta* ссылалась на трудности, связанные с обучением этих моделей с использованием данных пользователей из ЕС и соблюдением GDPR, жесткого закона ЕС о защите данных.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена