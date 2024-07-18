Meta* не будет выпускать будущие мультимодальные ИИ-модели в ЕС

Опубликовано 18 июля 2024, 23:49
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Meta* не будет выпускать будущие мультимодальные ИИ-модели в ЕСНа фоне неопределенности в законодательстве
Meta*, ранее известная как Facebook*, объявила о том, что не будет выпускать свои мультимодальные модели искусственного интеллекта для клиентов в Европейском союзе из-за опасений по поводу «непредсказуемости нормативной базы».
Эти модели, способные обрабатывать видео, аудио, изображения и текст, планировалось интегрировать в различные продукты, включая смартфоны и смарт-очки Meta Ray-Ban*.
Решение означает, что европейские компании не смогут использовать эти мультимодальные модели, несмотря на их выпуск под открытой лицензией. Более того, оно может ограничить возможности компаний, не входящих в ЕС, предлагать соответствующие продукты и услуги на территории Европы.
Meta* ссылалась на трудности, связанные с обучением этих моделей с использованием данных пользователей из ЕС и соблюдением GDPR, жесткого закона ЕС о защите данных.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена