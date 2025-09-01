Meta* не против использовать ИИ Google или OpenAI

Опубликовано 01 сентября 2025, 12:451 мин.
Meta* не против использовать ИИ Google или OpenAIДля развития ИИ
Meta* может объединить усилия с конкурентами Google или OpenAI, чтобы быстрее развивать ИИ-функции в своих приложениях. Об этом сообщает The Information со ссылкой на источники.
В частности, обсуждается возможность использования модели Gemini от Google в чат-боте Meta*. Также ведутся переговоры о применении технологий OpenAI.
По данным источников, такие соглашения будут временными. Meta* рассчитывает, что её собственная модель нового поколения Llama 5* со временем сможет конкурировать с решениями Google и OpenAI.
Известно, что внутри компании сотрудники уже используют сторонние ИИ-модели. Например, для написания кода доступен ассистент, работающий на базе технологий Anthropic.