Meta незаконно использовала финансовые данные пользователей в рекламе

В недавнем заявлении *Meta сообщила, что компания получила официальное уведомление о федеральном расследовании в прошлом месяце, которое в частности касается «рекламы финансовых продуктов и услуг» на ее платформах.*Meta отвергла обвинения, заявив: «мы не согласны с утверждениями и считаем, что действия по принуждению неуместны».

Это расследование является частью более широкой инициативы CFPB по более строгому регулированию крупных технологий. Под руководством Рохита Чопры бюро усилило контроль над крупными компаниями, такими как Apple, Amazon и Google, особенно в свете их расширения в сторону финансовых услуг. Чопра выразил озабоченность по поводу обширных данных потребителей, которыми обладают эти компании, что может привести к «монополистическим практикам в сфере финансовых услуг». CFPB предлагает новые правила, которые подвергнут эти технологические гиганты такому же контролю, как и традиционные банки.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена