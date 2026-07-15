Meta* отключила ИИ-функцию, что копировала лица с чужих аккаунтов Instagram*

По умолчанию она была включена для всех. Против нововведения выступили художники, фотографы, актёры и т. д. Актёрское агентство CAA, например, заявило, что «внешность и визуальный стиль человека» не должны копироваться без явного разрешения. Активно высказался и другой профсоюз актёров SAG-AFTRA.

Представитель Meta* признал, что функция «не попала в цель», и объявил о её удалении. На странице продукта теперь висит соответствующее уведомление.

*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена