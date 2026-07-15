Опубликовано 15 июля 2026, 09:011 мин.
Meta* отключила ИИ-функцию, что копировала лица с чужих аккаунтов Instagram*После критики
Meta* всего через несколько дней после запуска отключила ИИ-функцию Meta Muse*. Напомним, инструмент в том числе позволял создавать изображения в стиле любого публичного аккаунта Instagram*. Достаточно было ввести запрос, и ИИ копировал манеру, цветовую гамму и общее «настроение» фотографий с выбранного профиля.
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По умолчанию она была включена для всех. Против нововведения выступили художники, фотографы, актёры и т. д. Актёрское агентство CAA, например, заявило, что «внешность и визуальный стиль человека» не должны копироваться без явного разрешения. Активно высказался и другой профсоюз актёров SAG-AFTRA.
Представитель Meta* признал, что функция «не попала в цель», и объявил о её удалении. На странице продукта теперь висит соответствующее уведомление.
*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена
Источник:heise.de
Автор:Максим Многословный