Опубликовано 16 марта 2026, 17:19
Meta* отключит сквозное шифрование сообщений в Instagram*Без лишнего шума
8 мая этого года Meta* отключит функцию сквозного шифрования в личных сообщениях Instagram*. Интересно, что оно никогда не было включено по умолчанию.
© Ferra.ru
Пользователям нужно было самостоятельно активировать его для отдельных чатов. Поэтому представитель Meta* объяснил решение тем, что функцией пользовались «очень немногие».
Пользователи, у которых есть зашифрованные чаты, получат уведомления с предложением скачать и сохранить свои сообщения и медиа.
Сам глава компании Марк Цукерберг при этом уже давно радеет о приватности. Почему нельзя было оставить функцию даже тому малому числу людей, что им пользовалось, — не уточняется.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена