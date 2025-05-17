Meta* отложила запуск мощнейшей ИИ-модели Llama 4 Behemoth*

Как пишут СМИ, запуск может состояться только осенью 2025 года или позже. Причина задержки — сложности инженеров Meta* в значительном улучшении возможностей модели, которую гендиректор Марк Цукерберг назвал «самой производительной в мире».

Llama 4 Behemoth*, с 288 миллиардами активных параметров (единиц, определяющих способность модели обрабатывать данные), уже превосходит такие модели, как GPT-4.5 и Claude Sonnet 3.7, в тестах по математике и другим научным задачам. Однако Meta* стремится к ещё большим достижениям.

Компания уже выпустила две меньшие модели Llama 4 — Scout* и Maverick*, а также анонсировала четвёртую, более лёгкую модель под кодовым названием Little Llama*.