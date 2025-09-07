Meta* оживила функцию «Подмигиваний» в Facebook* спустя 21 год

Компания сообщила, что теперь эту опцию снова будет проще найти: она вернулась в профили пользователей приложения Facebook*. Кроме того, появился специальный раздел на сайте facebook.com/pokes, где можно отслеживать всю «историю подмигиваний» друзьям. Функция даже получила новые элементы — например, разные эмодзи.

Для тех, кто не застал ранние годы Facebook*: «подмигивания были шуточным способом привлечь внимание собеседника. Он ничего толком не значил. Со временем функция стала менее заметной, и многие о ней забыли.

Сам Марк Цукерберг ранее заявлял, что хочет вернуть в Facebook* больше «олдскульных» возможностей.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена