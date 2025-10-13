Meta* переманила ещё одного эксперта по ИИ

Опубликовано 13 октября 2025, 18:451 мин.
Meta* переманила ещё одного эксперта по ИИСооснователь Thinking Machines Lab Эндрю Таллоч переходит в Meta*
Сооснователь Thinking Machines Lab, стартапа по искусственному интеллекту, основанного выходцем из OpenAI, Эндрю Таллоч покидает компанию и переходит в Meta*. По данным The Wall Street Journal, Таллоч сообщил сотрудникам о своём уходе в пятницу.
Представитель Thinking Machines Lab подтвердил изданию, что исследователь решил «пойти по другому пути по личным причинам».
В августе СМИ стали писать, что Марк Цукерберг активно пытался привлечь специалистов в области ИИ, тогда и были новости о возможной покупке Thinking Machines Lab. Когда сделка не удалась, Цукерберг якобы предложил Таллочу пакет компенсаций на сумму до 1,5 миллиарда долларов на срок до шести лет. Meta* тогда опровергла эти данные, назвав их «неточными и абсурдными». А теперь он там работает.
Эндрю Таллоч ранее работал в OpenAI и в исследовательской группе ИИ Facebook AI Research*.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена