Приложения
Опубликовано 21 августа 2025, 15:00
1 мин.

Meta* пересобрала свою команду по ИИ на фоне успехов OpenAI и Google

И создаёт новые лаборатории
Meta* объявила о крупной перестройке своей ИИ-организации. Ранее СМИ сообщали о планах раздельного формирования четырёх новых групп, а теперь это официально подтверждено внутренней запиской, о чём пишут Bloomberg и The New York Times.
Meta* пересобрала свою команду по ИИ на фоне успехов OpenAI и Google

© Ferra.ru

Новые подразделения объединены в Meta Superintelligence Labs (MSL). Главной частью станет группа TBD Labs, которой руководит Александр Ванг, основатель Scale AI, присоединившийся к Meta* в июне. TBD Labs* будет работать с крупными базовыми моделями, включая Llama*, последняя версия которой вышла в апреле. Три другие группы займутся исследованиями, интеграцией ИИ в продукты и инфраструктурой соответственно.

Meta* активно инвестирует в ИИ, чтобы не отставать от конкурентов, таких как OpenAI, Anthropic и Google DeepMind. Личный интерес к набору команды проявляет и основатель компании Марк Цукерберг.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена