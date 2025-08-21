Meta* пересобрала свою команду по ИИ на фоне успехов OpenAI и Google

Новые подразделения объединены в Meta Superintelligence Labs (MSL). Главной частью станет группа TBD Labs, которой руководит Александр Ванг, основатель Scale AI, присоединившийся к Meta* в июне. TBD Labs* будет работать с крупными базовыми моделями, включая Llama*, последняя версия которой вышла в апреле. Три другие группы займутся исследованиями, интеграцией ИИ в продукты и инфраструктурой соответственно.

Meta* активно инвестирует в ИИ, чтобы не отставать от конкурентов, таких как OpenAI, Anthropic и Google DeepMind. Личный интерес к набору команды проявляет и основатель компании Марк Цукерберг.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена