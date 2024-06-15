Meta* перестала обучать ИИ на данных с Facebook* и Instagram*, но есть нюанс

Европейский центр цифровых прав (Noyb) подал жалобы, утверждая, что заявление Metaо "законных интересах" не соответствует стандартам GDPR. Noyb утверждал, что Meta использует "темные схемы", чтобы удержать пользователей от отказа от сбора данных. План Meta* по использованию данных пользователей без явного согласия подвергся критике, в результате чего было принято решение о приостановке.

Metaнамеревалась усовершенствовать функции искусственного интеллекта, включая персонализированные стикеры и виртуального помощника, "отражающие различные культуры и языки ЕС". DPC и другие органы ЕС по защите данных продолжат взаимодействие с Meta по этому вопросу, а Noyb будет следить за ситуацией.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена