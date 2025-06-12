Модель V-JEPA 2 обучалась на более чем миллионе часов видео, чтобы распознавать повседневные ситуации. Например, если робот держит тарелку и лопатку и стоит у плиты с готовыми яйцами, модель подскажет: логично — переложить яйца на тарелку.

Meta* сравнивает возможности V-JEPA 2 с интуитивным пониманием мира, которое есть у детей и животных — когда собака бежит за мячом туда, где он приземлится, а не туда, где он сейчас.

По словам Meta*, новая модель работает в 30 раз быстрее, чем аналогичная разработка от Nvidia. При этом Meta* отмечает, что использует свои собственные методы оценки.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена