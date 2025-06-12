Опубликовано 12 июня 2025, 13:071 мин.
Meta* показала V-JEPA 2 — ИИ, что понимает физический мирЧем похвалиться может
Meta* представила новую модель искусственного интеллекта — V-JEPA 2. Она помогает ИИ «понимать» окружающий мир и предсказывать, что произойдёт дальше. Это важно для роботов, которые должны уметь выполнять действия в реальной жизни. Например, принести предмет или убрать со стола.
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Модель V-JEPA 2 обучалась на более чем миллионе часов видео, чтобы распознавать повседневные ситуации. Например, если робот держит тарелку и лопатку и стоит у плиты с готовыми яйцами, модель подскажет: логично — переложить яйца на тарелку.
Meta* сравнивает возможности V-JEPA 2 с интуитивным пониманием мира, которое есть у детей и животных — когда собака бежит за мячом туда, где он приземлится, а не туда, где он сейчас.
По словам Meta*, новая модель работает в 30 раз быстрее, чем аналогичная разработка от Nvidia. При этом Meta* отмечает, что использует свои собственные методы оценки.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена