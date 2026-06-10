Meta* после скандала удалила код распознавания лиц из приложения для своих умных очков

Опубликовано 10 июня 2026, 05:231 мин.
Meta* после скандала удалила код распознавания лиц из приложения для своих умных очковСпустя пару дней
Meta* втихую удалила из приложения для своих умных очков код распознавания лиц. Ранее на него наткнулись СМИ.
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За несколько дней до этого журналисты обнаружили в приложении Meta AI* скрытый код, который назывался Name Tag. Он мог преобразовывать фотографии лиц в уникальные цифровые отпечатки. Затем очки могли бы сравнивать каждое новое лицо, которое видит камера, с этими отпечатками — всё на устройстве.
После публикации Wired уже на следующий день Meta* выпустила обновление, которое полностью удалило этот код. Представитель компании заявил, что это был лишь экспериментальный проект и окончательное решение о его внедрении «не принималось».
*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена
Источник:engadget
Автор:Максим Многословный
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