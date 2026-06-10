Meta* после скандала удалила код распознавания лиц из приложения для своих умных очков

За несколько дней до этого журналисты обнаружили в приложении Meta AI* скрытый код, который назывался Name Tag. Он мог преобразовывать фотографии лиц в уникальные цифровые отпечатки. Затем очки могли бы сравнивать каждое новое лицо, которое видит камера, с этими отпечатками — всё на устройстве.

После публикации Wired уже на следующий день Meta* выпустила обновление, которое полностью удалило этот код. Представитель компании заявил, что это был лишь экспериментальный проект и окончательное решение о его внедрении «не принималось».

*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена