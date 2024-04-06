Meta* потребовала прекратить против себя антимонопольное дело

FTC утверждает, что Meta*, тогда известная как Facebook*, купила Instagramи WhatsApp, чтобы устранить конкуренцию. Они утверждают, что Марк Цукерберг рассматривал Instagramи WhatsApp как угрозу и стремился нейтрализовать их путем приобретения.

Metaутверждает, что FTC первоначально одобрила оба приобретения, а в нынешней жалобе не доказано, что она обладает монополией в сфере «социальных сетей». Они подчеркивают финансовые трудности Instagram в 2012 году и введенные ими функции, которые стимулировали его рост. Аналогичным образом, они указывают на то, что сделали WhatsApp* бесплатным, добавили шифрование и включили голосовые/видеозвонки в качестве доказательства своих инвестиций и инноваций.

Metaоспаривает определение релевантного рынка, данное FTC, утверждая, что оно исключает таких крупных игроков, как YouTube и TikTok. Они утверждают, что это искусственно завышает долю рынка Meta и рисует недостоверную картину.

Meta* подала ходатайство о вынесении упрощенного судебного решения, начинается «борьба». Судья решит, заслуживает ли дело FTC рассмотрения.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена