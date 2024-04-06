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Опубликовано 06 апреля 2024, 18:40
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Meta* потребовала прекратить против себя антимонопольное дело

FTC стоит на своем
Meta*, столкнувшаяся с антимонопольным иском со стороны FTC, просит судью прекратить дело до того, как оно будет передано в суд. FTC, а также несколько штатов, подали иск, чтобы заставить Meta* продать Instagram* и WhatsApp*, которые она приобрела в 2012 и 2014 годах соответственно.
Meta* потребовала прекратить против себя антимонопольное дело
© Ferra

FTC утверждает, что Meta*, тогда известная как Facebook*, купила Instagramи WhatsApp, чтобы устранить конкуренцию. Они утверждают, что Марк Цукерберг рассматривал Instagramи WhatsApp как угрозу и стремился нейтрализовать их путем приобретения.

Metaутверждает, что FTC первоначально одобрила оба приобретения, а в нынешней жалобе не доказано, что она обладает монополией в сфере «социальных сетей». Они подчеркивают финансовые трудности Instagram в 2012 году и введенные ими функции, которые стимулировали его рост. Аналогичным образом, они указывают на то, что сделали WhatsApp* бесплатным, добавили шифрование и включили голосовые/видеозвонки в качестве доказательства своих инвестиций и инноваций.

Metaоспаривает определение релевантного рынка, данное FTC, утверждая, что оно исключает таких крупных игроков, как YouTube и TikTok. Они утверждают, что это искусственно завышает долю рынка Meta и рисует недостоверную картину.

Meta* подала ходатайство о вынесении упрощенного судебного решения, начинается «борьба». Судья решит, заслуживает ли дело FTC рассмотрения.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена

Источник:Engadget
Автор:Максим Многословный
Теги:
#суд
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#критика
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#монополия