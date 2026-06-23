Meta* приостановила слежку за сотрудниками после того, как данные увидел весь офис

Так, стало известно, что из-за технической ошибки собранная информация… стала доступна всем работникам компании без исключения.

Среди утекших данных оказались личные переписки, сведения о результативности сотрудников и расшифровки разговоров. Представители Meta* заявляют, что «пока нет доказательств, что кто-то специально воспользовался утечкой». Тем не менее они признали проблему и остановили слежку до «выяснения обстоятельств».

*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена