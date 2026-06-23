Meta* приостановила слежку за сотрудниками после того, как данные увидел весь офис

Опубликовано 23 июня 2026, 12:091 мин.
Meta* приостановила слежку за сотрудниками после того, как данные увидел весь офисИ после скандала в СМИ
Meta* временно остановила программу отслеживания нажатия клавиш и движения мыши её собственных сотрудников. Проект Model Capability Initiative должен был помогать обучать ИИ. Однако вместо пользы он привёл к скандалу.
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Так, стало известно, что из-за технической ошибки собранная информация… стала доступна всем работникам компании без исключения.
Среди утекших данных оказались личные переписки, сведения о результативности сотрудников и расшифровки разговоров. Представители Meta* заявляют, что «пока нет доказательств, что кто-то специально воспользовался утечкой». Тем не менее они признали проблему и остановили слежку до «выяснения обстоятельств».
*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена