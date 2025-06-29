Meta* присмотрелась к стартапу PlayAI для развития голосовых ИИ-технологий

Хотя официального подтверждения от компаний нет, такой шаг вполне логичен: Meta* начала недавно активно развивать направление ИИ. Генеральный директор Марк Цукерберг лично участвует в создании новой команды «ИИ-сверхинтеллекта» и переманивает специалистов из конкурирующих компаний.

Недавно Meta* вложила $ 14,3 млрд в компанию Scale AI, занимающуюся обучением ИИ. Её основатель Александр Ванг теперь работает в Meta* и, как ожидается, возглавит новое подразделение.

Стартап PlayAI предлагает инструмент, который может «копировать» голос человека и создавать реалистичные голосовые модели для сайтов, приложений и телефонов. Эта технология может пригодиться Meta* для улучшения ИИ-чатов, ассистентов и умных очков Ray-Ban* и Oakley*.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена