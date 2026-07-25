Meta* прорекламировала будущее с ИИ. Но самого ИИ в ролике почти нет

В видео изредка появляются названия ИИ-моделей, но не объясняется, что они делают и чем могут помочь человеку. При этом основатель Meta* Марк Цукерберг заявляет, что компания хочет противостоять «пессимистам», рисующим мрачные сценарии.

Даже в последние 15 секунд ролика, когда показывают умные очки Meta* с камерой, там нет упоминаний об ИИ (хотя для очков голосовые помощники, особенно продвинутые, это приоритетное направление). По словам представителей компании, эта кампания — лишь начало «формирования позитивного взгляда на технологии».

*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена