Приложения
Опубликовано 25 июля 2026, 14:15
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Meta* прорекламировала будущее с ИИ. Но самого ИИ в ролике почти нет

Иронично
Meta* запустила новую рекламную кампанию, в которой обещает «оптимистичное будущее» с искусственным интеллектом. Как пишут СМИ, главный рекламный ролик длиной в минуту «почти не показывает никаких реальных ИИ-функций». Там только кадры улыбающихся людей, прогулок, танцев и мелькающие логотипы приложений.
Meta* прорекламировала будущее с ИИ. Но самого ИИ в ролике почти нет

© Ferra.ru

В видео изредка появляются названия ИИ-моделей, но не объясняется, что они делают и чем могут помочь человеку. При этом основатель Meta* Марк Цукерберг заявляет, что компания хочет противостоять «пессимистам», рисующим мрачные сценарии.

Даже в последние 15 секунд ролика, когда показывают умные очки Meta* с камерой, там нет упоминаний об ИИ (хотя для очков голосовые помощники, особенно продвинутые, это приоритетное направление). По словам представителей компании, эта кампания — лишь начало «формирования позитивного взгляда на технологии».

*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена

Источник:engadget
Автор:Максим Многословный
Теги:
#искусственный интеллект
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#реклама
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#критика
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#мнение
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