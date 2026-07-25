Meta* прорекламировала будущее с ИИ. Но самого ИИ в ролике почти нет

Опубликовано 25 июля 2026, 14:151 мин.
Meta* прорекламировала будущее с ИИ. Но самого ИИ в ролике почти нетИронично
Meta* запустила новую рекламную кампанию, в которой обещает «оптимистичное будущее» с искусственным интеллектом. Как пишут СМИ, главный рекламный ролик длиной в минуту «почти не показывает никаких реальных ИИ-функций». Там только кадры улыбающихся людей, прогулок, танцев и мелькающие логотипы приложений.
© Ferra.ru
В видео изредка появляются названия ИИ-моделей, но не объясняется, что они делают и чем могут помочь человеку. При этом основатель Meta* Марк Цукерберг заявляет, что компания хочет противостоять «пессимистам», рисующим мрачные сценарии.
Даже в последние 15 секунд ролика, когда показывают умные очки Meta* с камерой, там нет упоминаний об ИИ (хотя для очков голосовые помощники, особенно продвинутые, это приоритетное направление). По словам представителей компании, эта кампания — лишь начало «формирования позитивного взгляда на технологии».
*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена
Источник:engadget
Автор:Максим Многословный
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