Опубликовано 19 февраля 2025, 20:151 мин.
•Meta проведет первую конференцию разработчиков ИИ в апреле•LlamaCon
•Meta объявила о проведении •LlamaCon, первой конференции для разработчиков, посвященной генеративному искусственному интеллекту, которая состоится 29 апреля. На мероприятии будут продемонстрированы последние достижения в моделях ИИ •Llama от •Meta и то, как разработчики могут использовать их для создания приложений и сервисов. Более подробная информация будет раскрыта в ближайшее время, а более крупная конференция •Meta Connect по-прежнему запланирована на сентябрь.
•Meta использует «открытый» подход к ИИ, позволяя таким компаниям, как Goldman Sachs, AT&T и DoorDash, использовать модели •Llama по свободной лицензии. Компания заявляет о миллионах загрузок и даже партнерстве с Nvidia, Databricks, Dell и другими.
Однако •Meta теперь сталкивается с конкуренцией со стороны китайской компании DeepSeek, которая разработала модель, превосходящую, по слухам, даже следующую версию •Llama.
В этом году •Meta планирует инвестировать до 80 миллиардов долларов в проекты ИИ, включая наем экспертов и строительство новых центров обработки данных.
•принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена