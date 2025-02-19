Meta проведет первую конференцию разработчиков ИИ в апреле

•Meta использует «открытый» подход к ИИ, позволяя таким компаниям, как Goldman Sachs, AT&T и DoorDash, использовать модели •Llama по свободной лицензии. Компания заявляет о миллионах загрузок и даже партнерстве с Nvidia, Databricks, Dell и другими.

Однако •Meta теперь сталкивается с конкуренцией со стороны китайской компании DeepSeek, которая разработала модель, превосходящую, по слухам, даже следующую версию •Llama.

В этом году •Meta планирует инвестировать до 80 миллиардов долларов в проекты ИИ, включая наем экспертов и строительство новых центров обработки данных.

•принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена