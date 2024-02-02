Meta* раскритиковала Apple и отменила собственный магазин приложений для iOS

Хотя DMA обязывает устанавливать альтернативные магазины приложений на iPhone в ЕС, высокие тарифы и ограничения Apple, похоже, отпугивают таких крупных игроков, как Meta*. Цукерберг считает, что эти меры противоречат духу DMA и делают альтернативные магазины нежизнеспособными.

Его критика перекликается с более широким недовольством индустрии. Spotify, Epic Games и Microsoft назвали подход Apple «мусором», «новым дном» и «вымогательством».

Европейские регулирующие органы будут тщательно проверять реализацию Apple, начиная с 7 марта, и имеют право наложить крупные штрафы в случае несоответствия требованиям.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена