Meta* решила узнать, как Instagram* влияет на психику подростков

В рамках программы будет предложено до семи исследовательских предложений, посвященных таким областям, как региональные различия в воздействии социальных сетей. После утверждения заявки исследователи получат доступ к конкретным данным участников исследования, включая данные о поведении и использовании аккаунтов. Однако некоторые типы данных, такие как демографические данные пользователей и содержание их медиа, останутся под запретом. Подробности о дополнительных ограничениях на данные, включая информацию о рекламе и алгоритме Instagram*, пока не разглашаются.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена