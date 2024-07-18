Meta* решила узнать, как Instagram* влияет на психику подростков

Опубликовано 18 июля 2024, 20:49
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Meta* решила узнать, как Instagram* влияет на психику подростковДавно пора
Meta* делает шаг к исправлению своих отношений с исследователями, запуская пилотную программу, предоставляющую ограниченный доступ к данным Instagram*. Объявленная инициатива позволит избранным аналитикам изучать влияние Instagram* на благосостояние подростков и молодых людей в течение шести месяцев.
В рамках программы будет предложено до семи исследовательских предложений, посвященных таким областям, как региональные различия в воздействии социальных сетей. После утверждения заявки исследователи получат доступ к конкретным данным участников исследования, включая данные о поведении и использовании аккаунтов. Однако некоторые типы данных, такие как демографические данные пользователей и содержание их медиа, останутся под запретом. Подробности о дополнительных ограничениях на данные, включая информацию о рекламе и алгоритме Instagram*, пока не разглашаются.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена