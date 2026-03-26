Meta* в попытке выиграть ИИ-гонку уволит почти тысячу человек

Опубликовано 26 марта 2026, 21:221 мин.
Meta* в попытке выиграть ИИ-гонку уволит почти тысячу человекСокращает сотрудников и делает ставку на искусственный интеллект
Meta* проводит новые сокращения — по данным СМИ, работу потеряют сотни сотрудников. Увольнения затронули команды по найму персонала, социальным сетям, продажам, а также подразделение Reality Labs*, которое занимается VR.
© Ferra.ru
Представитель компании заявил, мол, Meta* регулярно пересматривает свою структуру, чтобы «эффективнее достигать целей». При этом компания старается предложить сотрудникам другие позиции, если это возможно. Точное число уволенных не раскрывается, но что-то около 700, пишут СМИ.
Компания всё дальше отходит от своей прежней идеи «метавселенной». Вместо этого Meta* активно инвестирует в развитие искусственного интеллекта. По прогнозам, расходы на строительство дата-центров и развитие ИИ могут достигнуть 135 миллиардов долларов в сумме.
*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена